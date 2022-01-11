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Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Южно-Сахалинске

По данным Лайфа, взорвался газовый баллон. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента выбило дверь и окна в квартире.

11 января, 02:00
<p>Взрыв газа в Южно-Сахалинске © <a href="https://astv.ru/news/criminal/2022-01-11-chelovek-pogib-pri-vzryve-gaza-v-yuzhno-sahalinske" target="_blank" rel="noopener noreferrer">astv.ru</a></p>

Взрыв газа в Южно-Сахалинске © astv.ru

В Южно-Сахалинске произошёл взрыв газа в жилом доме, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Сахалинской области.

"Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошёл хлопок газа. Один человек погиб, идёт эвакуация жителей", — рассказали в пресс-службе.

Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ростовской области

Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ростовской области

По данным Лайфа, в одной из квартир взорвался газовый баллон. Портал ASTV сообщает, что в результате инцидента выбило дверь и окна в квартире. Уточняется, что взрыв случился на первом этаже. На месте работают пожарные.

Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе. Пострадал один человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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