Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске произошёл взрыв газа в жилом доме, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Сахалинской области.

"Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошёл хлопок газа. Один человек погиб, идёт эвакуация жителей", — рассказали в пресс-службе.

По данным Лайфа, в одной из квартир взорвался газовый баллон. Портал ASTV сообщает, что в результате инцидента выбило дверь и окна в квартире. Уточняется, что взрыв случился на первом этаже. На месте работают пожарные.