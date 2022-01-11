Постпреды США и стран Запада в Совбезе ООН призвали КНДР отказаться от ракетной программы
Глава американского представительства заявила, что "стремление Пхеньяна к обладанию оружием массового уничтожения является угрозой международному миру и безопасности".
Заседание Совбеза ООН (архив) © ТАСС / imago images / Xinhua
Постпреды США, Великобритании, Франции, Ирландии, Албании в СБ ООН, а также примкнувший к ним глава постпредства Японии призвали КНДР отказаться от ракетной программы.
"Мы сегодня стоим здесь, единые в нашем осуждении последнего запуска ракет КНДР, который обсудит Совет Безопасности", — заявила постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд 10 января.
Она добавила, что запуск северокорейской ракеты "нарушает множество резолюций СБ ООН, а стремление КНДР к обладанию оружием массового уничтожения является угрозой международному миру и безопасности".
Стоит отметить, что заявление представителей Запада касалось пуска северокорейской ракеты 5 января. 11 января стало известно о ещё одном испытании вооружений КНДР. По данным береговой охраны Японии, речь идёт о баллистической ракете.
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