Постпреды США и стран Запада в Совбезе ООН призвали КНДР отказаться от ракетной программы

Постпреды США, Великобритании, Франции, Ирландии, Албании в СБ ООН, а также примкнувший к ним глава постпредства Японии призвали КНДР отказаться от ракетной программы.

"Мы сегодня стоим здесь, единые в нашем осуждении последнего запуска ракет КНДР, который обсудит Совет Безопасности", — заявила постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд 10 января.

Она добавила, что запуск северокорейской ракеты "нарушает множество резолюций СБ ООН, а стремление КНДР к обладанию оружием массового уничтожения является угрозой международному миру и безопасности".