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Постпреды США и стран Запада в Совбезе ООН призвали КНДР отказаться от ракетной программы

Глава американского представительства заявила, что "стремление Пхеньяна к обладанию оружием массового уничтожения является угрозой международному миру и безопасности".

11 января, 01:49

Заседание Совбеза ООН (архив) © ТАСС / imago images / Xinhua

Постпреды США, Великобритании, Франции, Ирландии, Албании в СБ ООН, а также примкнувший к ним глава постпредства Японии призвали КНДР отказаться от ракетной программы.

"Мы сегодня стоим здесь, единые в нашем осуждении последнего запуска ракет КНДР, который обсудит Совет Безопасности", заявила постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд 10 января.

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Она добавила, что запуск северокорейской ракеты "нарушает множество резолюций СБ ООН, а стремление КНДР к обладанию оружием массового уничтожения является угрозой международному миру и безопасности".

Стоит отметить, что заявление представителей Запада касалось пуска северокорейской ракеты 5 января. 11 января стало известно о ещё одном испытании вооружений КНДР. По данным береговой охраны Японии, речь идёт о баллистической ракете.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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