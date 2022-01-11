Politico: Нуланд призвала сенаторов-демократов отказаться от поддержки санкций против СП-2

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказывают группе сенаторов-демократов о несогласии американской администрации с санкциями против "Северного потока – 2", предложенными группой законодателей во главе с республиканцем Тедом Крузом. Об этом пишет издание Politico.

"Нуланд и Хохштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении "Северного потока – 2", — говорится в публикации.