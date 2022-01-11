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Politico: Нуланд призвала сенаторов-демократов отказаться от поддержки санкций против СП-2

По данным СМИ, замгоссекретаря США провела брифинг, где рассказала сенаторам о несогласии американской администрации с законопроектом о новых ограничениях.

11 января, 02:49

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказывают группе сенаторов-демократов о несогласии американской администрации с санкциями против "Северного потока – 2", предложенными группой законодателей во главе с республиканцем Тедом Крузом. Об этом пишет издание Politico.

"Нуланд и Хохштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении "Северного потока – 2", — говорится в публикации.

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Ранее американский сенатор-демократ Рэнд Пол назвал меркантилизмом возможный ввод новых санкций против "Северного потока – 2". По мнению американского политика, введение этих ограничений нанесёт ущерб международному сотрудничеству.

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Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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