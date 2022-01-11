Политолог Стивен Сабо: США могут признать Крым частью РФ на переговорах по безопасности

Политолог Стивен Сабо заявил, что итогом переговоров России и Запада по гарантиям безопасности может стать международное признание суверенитета Москвы над Крымом. Об этом он написал в своей колонке для журнала National Interest.

Эксперт напомнил об истории послевоенной Европы, когда США и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. По его мнению, таким же путём можно решить напряжение вокруг Украины.

"США и их западные партнёры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны", — отметил Сабо.

Политолог добавил, что в соглашении также может быть затронут вопрос размещённых в Европе войск и вооружений США и РФ. Кроме того, по итогам переговоров Украина может официально лишиться Донбасса, считает Сабо.

"В результате сделки Донбасс, для Украины практически потерянный, сможет войти в состав Российской Федерации. Крым тоже останется частью России. Украина же сможет сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы", — подчеркнул эксперт.

Сабо назвал крупной стратегической ошибкой обещание НАТО о членстве Украины, данное Киеву в 2008 году. Напоминая о недавнем уходе США из Афганистана, сопровождавшегося наступлением движения "Талибан"* и падением союзного Вашингтону правительства, политолог заметил, что "Америке не нужен ещё один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством".

Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.

Напомним, что 12 января в Брюсселе пройдут переговоры России и НАТО. Конференция состоится в штаб-квартире альянса, планируется, что она продлится примерно три часа.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.