"Я не знаю, о чём идёт речь": Отец Алисы Тепляковой резко прокомментировал сообщения о пропуске дочерью сессии в МГУ
Евгений Тепляков попросил прекратить распространять "клевету" в средствах массовой информации.
Евгений Тепляков © YouTube / РБК
Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил, что СМИ распространяют недостоверную информацию о его дочери. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение психологического факультета вуза, согласно которому юная студентка с 24 декабря ни разу не появилась на сдаче экзаменов зимней сессии.
"Я не знаю, о чём идёт речь. Можно прекратить распространять незаконно полученные персональные данные? <…> Я не буду ничего комментировать, я даже не знаю, о чём идёт речь. <…> Я вас очень прошу прекратить распространять клевету в СМИ!" — сказал отец девочки-вундеркинда в беседе с Пятым каналом.
Как рассказывал Лайф, в конце декабря в вузе произошёл скандал. Отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери на экзамене заниженной, а отношение педагогов — предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.
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