Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил, что СМИ распространяют недостоверную информацию о его дочери. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение психологического факультета вуза, согласно которому юная студентка с 24 декабря ни разу не появилась на сдаче экзаменов зимней сессии.

"Я не знаю, о чём идёт речь. Можно прекратить распространять незаконно полученные персональные данные? <…> Я не буду ничего комментировать, я даже не знаю, о чём идёт речь. <…> Я вас очень прошу прекратить распространять клевету в СМИ!" — сказал отец девочки-вундеркинда в беседе с Пятым каналом.