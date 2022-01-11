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"Я не знаю, о чём идёт речь": Отец Алисы Тепляковой резко прокомментировал сообщения о пропуске дочерью сессии в МГУ

Евгений Тепляков попросил прекратить распространять "клевету" в средствах массовой информации.

11 января, 03:08
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<p>Евгений Тепляков © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ivVsQC0t7AU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РБК</a></p>

Евгений Тепляков © YouTube / РБК

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил, что СМИ распространяют недостоверную информацию о его дочери. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение психологического факультета вуза, согласно которому юная студентка с 24 декабря ни разу не появилась на сдаче экзаменов зимней сессии.

"Я не знаю, о чём идёт речь. Можно прекратить распространять незаконно полученные персональные данные? <…> Я не буду ничего комментировать, я даже не знаю, о чём идёт речь. <…> Я вас очень прошу прекратить распространять клевету в СМИ!" — сказал отец девочки-вундеркинда в беседе с Пятым каналом.

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Как рассказывал Лайф, в конце декабря в вузе произошёл скандал. Отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери на экзамене заниженной, а отношение педагогов — предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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