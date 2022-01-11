В СБР назвали причину смерти двукратного олимпийского чемпиона Алябьева

Ранее Лайф сообщал, что Анатолий Алябьев умер в ночь на 11 января. Совсем недавно он отметил юбилей: в декабре ему исполнилось 70 лет. Алябьев завоевал две золотые медали на Играх 1980 года. Сначала он победил в индивидуальной гонке, а затем стал чемпионом в эстафете.