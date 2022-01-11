В СБР назвали причину смерти двукратного олимпийского чемпиона Алябьева
Легендарный спортсмен стал дважды победителем Игр 1980 года: сначала в индивидуальной гонке, затем в эстафете.
Анатолий Алябьев. Фото © ТАСС/Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС
Причиной смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева стали проблемы с лёгкими. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).
"Сильно простудился. Не ковид. В последние годы непросто было с лёгкими", — заявил собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что Анатолий Алябьев умер в ночь на 11 января. Совсем недавно он отметил юбилей: в декабре ему исполнилось 70 лет. Алябьев завоевал две золотые медали на Играх 1980 года. Сначала он победил в индивидуальной гонке, а затем стал чемпионом в эстафете.
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