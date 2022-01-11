В "Охта-парке" в Ленобласти 4-летняя девочка получила химический ожог из-за сухого льда
По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело. Виновнику может грозить лишение свободы сроком до шести лет.
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В Ленинградской области на курорте "Охта-парк" четырёхлетняя девочка получила химический ожог ног. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", в качестве подозреваемого задержан аниматор. Он во время детского праздника использовал сухой лёд.
31-летний Алексей Б. хотел показать детям зрелищное представление. Чтобы сделать дымовую завесу, он решил взять сухой лёд. Когда дым рассеялся, девочка, пришедшая с папой на праздник, пожаловалась на боль в ногах. Через некоторое время она усилилась, а ступни ребёнка стали ярко-алыми. Врачи скорой помощи диагностировали у малышки химический ожог обеих ног. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, аниматору грозит штраф до 500 тысяч рублей или штраф и срок до шести лет.
Ранее Лайф писал о том, что семнадцать детей получили химические ожоги в сауне в Улан-Удэ. По предварительной версии, к этому привела повышенная концентрация хлорки.
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