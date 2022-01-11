"Локомотив" отзаявил Смолова перед трансфером в "Динамо"
Форвард уже прошёл медицинское обследование перед переходом, а о подписании контракта с бело-голубыми должны объявить уже сегодня.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" исключил из заявки нападающего Фёдора Смолова, который уже сегодня может стать игроком "Динамо".
Скриншот © premierliga.ru
Согласно базе данных на официальном сайте РПЛ, Смолов был отзаявлен "Локомотивом" утром 11 января. По информации Sport24, форвард прошёл медицинское обследование перед трансфером в "Динамо", а подписание контракта Смолова с бело-голубыми ожидается сегодня.
Добавим, что Фёдор Смолов стал игроком "Локомотива" в 2018 году. За это время он провёл 98 матчей, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.
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