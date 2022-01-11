"Локомотив" отзаявил Смолова перед трансфером в "Динамо"

Московский "Локомотив" исключил из заявки нападающего Фёдора Смолова, который уже сегодня может стать игроком "Динамо".

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Согласно базе данных на официальном сайте РПЛ, Смолов был отзаявлен "Локомотивом" утром 11 января. По информации Sport24, форвард прошёл медицинское обследование перед трансфером в "Динамо", а подписание контракта Смолова с бело-голубыми ожидается сегодня.