Джоковичу грозит до года тюрьмы за предоставление ложной информации при въезде в Австралию

Власти Австралии в настоящее время расследуют факт того, что сербский теннисист Новак Джокович при въезде в страну предоставил ложную информацию. Об этом сообщает издание The Age.

В заполненной по прилёте в Мельбурн 5 января декларации Джокович указал, что до въезда в Австралию в течение двух недель не посещал другие страны. При этом доподлинно известно, что в этот период он ездил из Сербии в Испанию.

На границе Джокович уточнил, что декларацию за него заполняли представители Федерации тенниса Австралии. Отмечается, что предоставление ложной информации может караться тюремным заключением сроком до 12 месяцев.