Джоковичу грозит до года тюрьмы за предоставление ложной информации при въезде в Австралию
Накануне суд отменил решение об аннулировании визы первой ракетки мира, и теперь он может принять участие в Australian Open.
Новак Джокович. Фото © Getty Images / Elsa
Власти Австралии в настоящее время расследуют факт того, что сербский теннисист Новак Джокович при въезде в страну предоставил ложную информацию. Об этом сообщает издание The Age.
В заполненной по прилёте в Мельбурн 5 января декларации Джокович указал, что до въезда в Австралию в течение двух недель не посещал другие страны. При этом доподлинно известно, что в этот период он ездил из Сербии в Испанию.
На границе Джокович уточнил, что декларацию за него заполняли представители Федерации тенниса Австралии. Отмечается, что предоставление ложной информации может караться тюремным заключением сроком до 12 месяцев.
"Хочу остаться и сыграть": Джокович выложил фото с корта Australian Open, на котором он планирует выступить
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны.
Теннис. Интересное по теме
"Хочу остаться и сыграть": Джокович выложил фото с корта Australian Open, на котором он планирует выступить
вчера в 13:39
"Спартак нового мира": Как сильнейший теннисист планеты отстоял своё право защищать титул на Australian Open
вчера в 13:15
Фанаты Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне
вчера в 11:13
Комментариев: 0