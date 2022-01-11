В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения коронавирусом
Больше всего заболевших пришлось на Москву (4635 новых случаев), Санкт-Петербург (+1512) и Московскую область (+855).
Госпиталь для пациентов с коронавирусом на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
За последние сутки в России выявлено 17 525 новых случаев заболеваемости коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщает во вторник федеральный оперативный штаб. Там обратили внимание на то, что у 2280 заболевших (13,0%) не было клинических проявлений болезни. Общее число выявленных случаев ковида у россиян с начала пандемии достигло 10 684 204.
Больше всего заболевших за последние сутки пришлось на Москву (4635 новых случаев), Санкт-Петербург (+1512) и Московскую область (+855). Свыше 300 человек заболели в Свердловской и Ростовской областях, по 299 новых заболевших зафиксировали в Пермском крае и на Кубани.
Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 317 687 человек.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что возможность к мутации омикрон-штамм коронавируса получает за счёт непривитого населения. А на днях в России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заболевание было диагностировано у нескольких пациентов из регионов.
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