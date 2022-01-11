Молдавия попросила "Газпром" отсрочить выплату аванса за поставки в январе

Молдавия обратилось к "Газпрому" с просьбой предоставить отсрочку для выплаты аванса за поставки голубого топлива в январе 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на брифинге.

"Вчера у меня был разговор с [председателем правления "Газпрома" Алексеем] Миллером, в ходе которого мы попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10–20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумел накопить средства. Дискуссии продолжаются", — отметил Спыну.

Вице-премьер рассказал, что в ближайшее время должно состояться заседание наблюдательного совета по этому вопросу. Спыну добавил, что с оплатой потреблённого в декабре газа проблем нет, Кишинёв рассчитается за топливо до конца этой недели.