Молдавия попросила "Газпром" отсрочить выплату аванса за поставки в январе
За потреблённый в декабре газ Кишинёв намерен рассчитаться до конца этой недели.
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Молдавия обратилось к "Газпрому" с просьбой предоставить отсрочку для выплаты аванса за поставки голубого топлива в январе 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на брифинге.
"Вчера у меня был разговор с [председателем правления "Газпрома" Алексеем] Миллером, в ходе которого мы попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10–20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумел накопить средства. Дискуссии продолжаются", — отметил Спыну.
Вице-премьер рассказал, что в ближайшее время должно состояться заседание наблюдательного совета по этому вопросу. Спыну добавил, что с оплатой потреблённого в декабре газа проблем нет, Кишинёв рассчитается за топливо до конца этой недели.
Ранее АО "Молдовагаз" оплатило "Газпрому" потреблённое в первой половине декабря топливо. Компания обратилась к своим потребителям и поблагодарила их за своевременную оплату услуг.
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