Из Алма-Аты в Москву вылетел самолёт Минобороны РФ с 145 россиянами
Граждане находились в Казахстане по туристическим путёвкам, в командировках и навещали родственников.
Самолёт эвакуационного рейса из Казахстана в Россию. Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Самолёт военно-транспортной авиации ВКС РФ с 145 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путёвкам, в командировки и на отдых к родственникам", — говорится в сообщении.
За два дня — 9 и 10 января — самолёты Министерства обороны России вывезли из Казахстана в общей сложности 1697 человек. В ведомстве подчеркнули, что продолжают вывозить граждан РФ до полного выполнения задачи.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.
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