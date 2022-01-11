Из Алма-Аты в Москву вылетел самолёт Минобороны РФ с 145 россиянами

Самолёт военно-транспортной авиации ВКС РФ с 145 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путёвкам, в командировки и на отдых к родственникам", — говорится в сообщении.