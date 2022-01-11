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Минобороны РФ продолжит вывозить из Казахстана россиян до полного выполнения задачи

В настоящий момент готовится к вылету военно-транспортный самолёт Ил-76 с ещё 145 гражданами РФ.

11 января, 07:54

Самолёты России эвакуируют россиян из Казахстана на родину. Фото © ТАСС / Глеб Ирисов

Минобороны России продолжает вывозить из Алма-Аты граждан РФ на фоне происходивших массовых протестов в Казахстане, более того, оно намерено это делать до полного выполнения задачи, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолётами военно-транспортной авиации граждан РФ, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолётами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, в настоящий момент готовится к вылету военно-транспортный самолёт Ил-76 с ещё 145 гражданами РФ. Он доставит их на подмосковный аэродром Чкаловский.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.


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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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