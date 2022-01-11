Минобороны РФ продолжит вывозить из Казахстана россиян до полного выполнения задачи

Минобороны России продолжает вывозить из Алма-Аты граждан РФ на фоне происходивших массовых протестов в Казахстане, более того, оно намерено это делать до полного выполнения задачи, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолётами военно-транспортной авиации граждан РФ, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолётами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи", — говорится в сообщении Минобороны РФ.