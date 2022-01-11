Захарова назвала околесицей заявления об "агрессии" России в Казахстане

"Эта операция привела к прекращению кровопролития, она его остановила. И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия — агрессор и так далее", — заявила Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".