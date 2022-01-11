Захарова назвала околесицей заявления об "агрессии" России в Казахстане
Она подчеркнула, что благодаря нашим миротворческим силам в стране прекращено кровопролитие, а противоположные мнения высказывают невежды.
Российские миротворческие войска прибыли в Казахстан. Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Заявления о том, что Россия в ситуации с Казахстаном является "агрессором", — это околесица, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта операция привела к прекращению кровопролития, она его остановила. И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия — агрессор и так далее", — заявила Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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