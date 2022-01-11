Захарова заявила о готовности России к дальнейшей работе с США по гарантиям безопасности

"Мы исходим из того — и, по-моему, это очевидно, — что сложные вопросы [о гарантиях безопасности] , а это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, всё равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор. Мы со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили", — сказала она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.