Посольство РФ отвергло утверждения США о возможной дезинформации по переговорам в Женеве

Россия отвергает утверждения США о возможном распространении дезинформации по двусторонним консультациям в Женеве. Об этом говорится в заявлении, размещённом на странице Посольства России в Вашингтоне в "Фейсбуке".

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к возможному распространению Россией "дезинформации" об итогах переговоров по гарантиям безопасности. По словам представителя американской администрации, этому "никто не должен удивиться".

"Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога", — отметили в российской дипмиссии.

В посольстве добавили, что ожидают взаимной открытости и с американской стороны, а также попросили коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес партнёров по консультациям.