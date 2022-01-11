Посольство РФ отвергло утверждения США о возможной дезинформации по переговорам в Женеве
Россия с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога, подчеркнули в дипмиссии.
Табличка у входа в здание Посольства России в США © ТАСС / Егор Алеев
Россия отвергает утверждения США о возможном распространении дезинформации по двусторонним консультациям в Женеве. Об этом говорится в заявлении, размещённом на странице Посольства России в Вашингтоне в "Фейсбуке".
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к возможному распространению Россией "дезинформации" об итогах переговоров по гарантиям безопасности. По словам представителя американской администрации, этому "никто не должен удивиться".
"Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога", — отметили в российской дипмиссии.
В посольстве добавили, что ожидают взаимной открытости и с американской стороны, а также попросили коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес партнёров по консультациям.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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