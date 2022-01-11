Генконсульство РФ сообщило о приостановке регистрации на эвакуационные рейсы из Алма-Аты

В Казахстане приостановлена регистрация российских граждан на эвакуационные рейсы из Алма-Аты в Москву. Об этом заявили в Генеральном консульстве РФ.

"Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается", — сообщили в диппредставительстве.