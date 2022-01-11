Генконсульство РФ сообщило о приостановке регистрации на эвакуационные рейсы из Алма-Аты
В диппредставительстве уточнили, что вывозные борты заполнены полностью на 11 января.
Россияне прилетели из Алма-Аты © SHOT
В Казахстане приостановлена регистрация российских граждан на эвакуационные рейсы из Алма-Аты в Москву. Об этом заявили в Генеральном консульстве РФ.
"Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается", — сообщили в диппредставительстве.
Там призвали граждан пока не приезжать в местный аэропорт. Если появятся новые сведения о рейсах, Генконсульство РФ сделает дополнительное объявление.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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