В России предложили впервые осуждённых за педофилию сажать пожизненно

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребёнок, а не только двое или более. Соответствующее обращение направлено авторам законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну, сообщает RT.