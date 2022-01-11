В России предложили впервые осуждённых за педофилию сажать пожизненно
Общественница подчеркнула, что трагедия с пятилетним ребёнком в Костроме наглядно показала необходимость ужесточения наказания.
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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребёнок, а не только двое или более. Соответствующее обращение направлено авторам законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну, сообщает RT.
По словам Ирины Волынец, трагедия с пятилетним ребёнком в Костроме наглядно продемонстрировала, что следует ужесточить наказание. Она добавила также, что нужно изолировать педофилов от детей, поскольку цена этого — половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь несовершеннолетних.
Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Один из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему другу. Сообщается, что Беляков и Герасимов уже были судимы за педофилию и кражу.
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