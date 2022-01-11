В США признали, что блокировка запуска "Северного потока ‒ 2" не нанесёт ущерба России

Если запуск газопровода "Северный поток ‒ 2" будет заблокирован, это едва ли нанесёт ущерб российской экономике, поскольку у России есть и другие маршруты для поставок газа в Европу. Такое мнение в колонке для издания Foreign Affairs высказал эксперт Крис Миллер.

"Некоторые члены конгресса зациклены на блокировании газопровода "Северный поток ‒ 2" — мере, в результате которой экономические издержки для России будут почти нулевыми. Если "Северный поток ‒ 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам", — написал Миллер.