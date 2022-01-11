В США признали, что блокировка запуска "Северного потока ‒ 2" не нанесёт ущерба России
По словам эксперта, некоторые члены конгресса зациклены на теме санкций против магистрали.
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Если запуск газопровода "Северный поток ‒ 2" будет заблокирован, это едва ли нанесёт ущерб российской экономике, поскольку у России есть и другие маршруты для поставок газа в Европу. Такое мнение в колонке для издания Foreign Affairs высказал эксперт Крис Миллер.
"Некоторые члены конгресса зациклены на блокировании газопровода "Северный поток ‒ 2" — мере, в результате которой экономические издержки для России будут почти нулевыми. Если "Северный поток ‒ 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам", — написал Миллер.
По его словам, объём экспорта российского газа остаётся неизменным за счёт того, что уже сегодня пропускная способность газовых магистралей существует с избытком.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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