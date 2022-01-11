Переговоры между Россией и США сочли "неблагоприятным звоночком" для Украины

Проведение консультаций между Россией и США по стратегической стабильности в Женеве является "неблагоприятным звоночком" для Киева, считает украинский политолог Виталий Кулик. Он пояснил в статье для "Главреда", что такие переговоры обычно проводятся для раздела сфер влияния.

"В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны выходят за определённые рамки поведения, что предполагает констатацию сфер влияния. То есть это не только нераспространение ядерного оружия, взаимодействие в борьбе с кибертерроризмом, техногенными катастрофами; это прежде всего вопрос существования зон, где есть исключительные интересы сторон, а также зон и с пересечением или конфликтом интересов, где стороны договариваются о неиспользовании определённых средств воздействия", — отметил Куликов.

По его оценке, для Украины это не очень хорошо, ведь именно там будет происходить "основной театр событий". Он считает необходимым для Киева осторожно анализировать любые переговоры о стратегической стабильности, препарировать каждую утечку информации и быть наступательным в позиции с Вашингтоном. При этом в диалоге с США нужно подчёркивать невозможность реализации им моделей, где есть вред украинским интересам.