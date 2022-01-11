В крови кошек нашли опасный для человека коронавирус

Среди кошек циркулирует потенциально опасный для человека вирус. К такому выводу пришли специалисты Университета Теннесси, которые обнаружили в крови животных антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2.

Как говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте biorxiv, образцы крови были взяты у кошек в разных уголках США ещё задолго до начала пандемии CoViD-19. В итоге в 70% случаев были обнаружены антитела к нескольким коронавирусам.

"К нашему удивлению, 70% проб сыворотки крови, взятых у кошек в Университете Теннесси до начала пандемии, оказались положительными на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии. — Прим. Лайфа)", — говорится в статье.

По мнению учёных, антитела попали в организм кошек после того, как животные контактировали с вирусом, спайковый белок которого сильно схож с белком известного нам коронавируса. По одной из версий, иммунная система кошек могла "познакомиться" с SARS-CoV в начале XXI века, когда в Азии произошла вспышка атипичной пневмонии.