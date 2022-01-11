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В Москве выявили максимальное с 12 ноября суточное число заражений коронавирусом

Общее число выявленных случаев ковида у москвичей с начала пандемии составило 2 060 459, говорится в сообщении оперштаба.

11 января, 09:02

Госпиталь для пациентов с коронавирусом на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве за сутки выявили 4635 случаев заражения коронавирусом. Вчера эта цифра была почти в половину меньше — 2778. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 12 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,23%, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число выявленных случаев ковида у москвичей составило 2 060 459, а количество летальных исходов с начала пандемии — 37 533. За минувшие сутки в столице умерло от последствий коронавируса 68 человек, следует из сообщения штаба.

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения коронавирусом

Ранее замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал всплеск заболеваемости "омикроном" к февралю. По его словам, говорить о "лёгкости" этого штамма коронавируса безответственно и опасно, ведь число заболевших может быть беспрецедентным.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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