В Москве выявили максимальное с 12 ноября суточное число заражений коронавирусом

В Москве за сутки выявили 4635 случаев заражения коронавирусом. Вчера эта цифра была почти в половину меньше — 2778. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 12 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,23%, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число выявленных случаев ковида у москвичей составило 2 060 459, а количество летальных исходов с начала пандемии — 37 533. За минувшие сутки в столице умерло от последствий коронавируса 68 человек, следует из сообщения штаба.