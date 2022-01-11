Учёные выяснили, что привлекательные люди реже подвергаются травле в Интернете
Красивых знаменитостей гораздо меньше оскорбляют и больше защищают, чем обычных людей, утверждают исследователи.
Фото © Pixabay
Привлекательные люди реже подвергаются нападкам и травле в Интернете — к такому выводу пришли учёные из университетов Глазго и Западной Шотландии. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.
Для анализа были взяты аккаунты знаменитостей в соцсетях, так как именно эти люди часто считаются более привлекательными, чем все остальные. По словам учёных, архаическое мышление большинства людей сильнее рационального, потому многие автоматически наделяют внешне привлекательного человека внутренними достоинствами: мудростью, скромностью и добротой. Именно поэтому красивых людей значительно чаще бросаются защищать и реже решаются оскорбить. Исключение составляют случаи, когда знаменитости публикуют какой-либо негативный контент, который противоречит их идеальному, возвышенному образу. Тогда пользователи не скупятся и пишут "заслуженные" обвинения в адрес кумиров.
"Неизвестно, какой ад творится": Психолог объяснила, как перестать завидовать чужому успеху в соцсетях
Ранее Лайф писал, что учёные составили список самых вредных последствий увлечения соцсетями. По словам исследователей, активное использование всевозможных мессенджеров влияет на психологическое состояние человека и часто делает его жертвой киберпреступлений.
Комментариев: 0