ФСБ задержала 18-летнего неонациста, который готовил теракты
Молодой человек являлся членом МКУ* — организации, созданной украинским неонацистом Егором Красновым в 2017 году.
ФСБ задержала 18-летнего неонациста, который готовил теракты. Видео © ФСБ РФ
ФСБ России задержала 18-летнего сторонника украинской неонацистской группировки МКУ*, который готовил теракты на объектах транспорта. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова (создатель группировки) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество МКУ новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
А в декабре в Ростовской области был задержан сторонник МКУ, готовивший насильственную акцию в отношении журналиста.
МКУ — организация, созданная украинским неонацистом Егором Красновым в 2017 году. Сам он прошлой зимой был задержан на Украине, но продолжал свою деятельность по вербовке сторонников в Сети, в связи с чем бытует мнение, что его крышуют украинские спецслужбы. Изначально сторонники группировки избивали бездомных, а также своих ровесников из молодёжных субкультур, чтобы, как считается, отточить свои "боевые" навыки, и лишь после 2019 года Егор Краснов начал готовить своих последователей к совершению террористических акций на территории России путём массового убийства людей с помощью холодного и огнестрельного, взрывного оружия.
* Организация запрещена в Российской Федерации.
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