ФСБ задержала 18-летнего неонациста, который готовил теракты

МКУ — организация, созданная украинским неонацистом Егором Красновым в 2017 году. Сам он прошлой зимой был задержан на Украине, но продолжал свою деятельность по вербовке сторонников в Сети, в связи с чем бытует мнение, что его крышуют украинские спецслужбы. Изначально сторонники группировки избивали бездомных, а также своих ровесников из молодёжных субкультур, чтобы, как считается, отточить свои "боевые" навыки, и лишь после 2019 года Егор Краснов начал готовить своих последователей к совершению террористических акций на территории России путём массового убийства людей с помощью холодного и огнестрельного, взрывного оружия.