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Регион
Опубликовано 11 января 2022, 09:01

Защитник сборной Турции Чалык погиб в ДТП

В составе национальной команды он провёл восемь матчей, в которых забил один мяч.

Защитник сборной Турции по футболу и клуба "Коньяспор" Ахмет Чалык погиб в результате ДТП, в которое он попал на собственном автомобиле. Об этом сообщает Sozcu.

Авария произошла на трассе Анкара – Нигде в районе Гёльбаши. Чалык не сумел справиться с управлением, и его машина вылетела с трассы, в результате чего футболист погиб. В автомобиле в этот момент он находился один.

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Добавим, что за сборную Турции Чалык провёл восемь матчей, в которых забил один мяч. До 2020 года он выступал за "Галатасарай", а после стал игроком клуба "Коньяспор", который идёт на втором месте в турнирной таблице нынешнего чемпионата Турции.

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Ахмет Чалык. Фото © Getty Images / Christian Hofer

Шамиль Гаджиев
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