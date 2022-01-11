Защитник сборной Турции Чалык погиб в ДТП

В составе национальной команды он провёл восемь матчей, в которых забил один мяч.

Защитник сборной Турции по футболу и клуба "Коньяспор" Ахмет Чалык погиб в результате ДТП, в которое он попал на собственном автомобиле. Об этом сообщает Sozcu.

Авария произошла на трассе Анкара – Нигде в районе Гёльбаши. Чалык не сумел справиться с управлением, и его машина вылетела с трассы, в результате чего футболист погиб. В автомобиле в этот момент он находился один.