Песков сообщил о подготовке к новой волне ковида из-за "омикрона"
Он напомнил, что вероятность вспышки "прогнозировалось специалистами, правительством".
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В России предпринимаются меры для подготовки к борьбе с возможной новой волной заболеваемости коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что новый штамм "омикрон" является "большой опасностью и реальностью".
"Конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь... И соответствующие меры принимаются с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", — сказал Песков и напомнил, что вероятность вспышки "прогнозировалось специалистами, правительством".
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Из-за этого Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста.
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