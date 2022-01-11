Песков сообщил о подготовке к новой волне ковида из-за "омикрона"

В России предпринимаются меры для подготовки к борьбе с возможной новой волной заболеваемости коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что новый штамм "омикрон" является "большой опасностью и реальностью".

"Конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь... И соответствующие меры принимаются с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", — сказал Песков и напомнил, что вероятность вспышки "прогнозировалось специалистами, правительством".