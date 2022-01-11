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Актрису Елену Проклову перевели из реанимации в палату интенсивной терапии

Согласно прогнозам лечащих врачей, звезда пробудет в клинике ещё три–четыре недели.

11 января, 09:53
<p><em style="font-style: italic;">Елена Проклова. </em>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BpHt_xaFx5e/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elproklova</a></p>

Елена Проклова. Фото © Instagram / elproklova

Актрису Елену Проклову перевели из реанимации в палату интенсивной терапии после стабилизации её состояния. Сейчас она продолжает лечение в больнице, сообщил Лайфу музыкальный продюсер и актёр Леонид Дзюник. По его словам, из-за возраста актрисы на восстановление её здоровья уйдёт больше времени.

"У неё инсульт. Она уже находится в палате, состояние у неё тяжёлое, но стабильное. Руслан Баньковский [продюсер и режиссер МСХТ] сегодня утром разваривал с ней. Есть такое понятие — палата интенсивной терапии, её перевели", — пояснил он и добавил, что по прогнозам врачей Проклова пробудет в клинике ещё три–четыре недели.

Попавшая в реанимацию Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта"

Попавшая в реанимацию Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта"

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. По их данным, Проклова поступила к медикам с головокружением и высоким давлением. Позже сама артистка подтвердила, что попала в реанимацию, однако свой диагноз раскрывать не стала.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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