Актрису Елену Проклову перевели из реанимации в палату интенсивной терапии после стабилизации её состояния. Сейчас она продолжает лечение в больнице, сообщил Лайфу музыкальный продюсер и актёр Леонид Дзюник. По его словам, из-за возраста актрисы на восстановление её здоровья уйдёт больше времени.

"У неё инсульт. Она уже находится в палате, состояние у неё тяжёлое, но стабильное. Руслан Баньковский [продюсер и режиссер МСХТ] сегодня утром разваривал с ней. Есть такое понятие — палата интенсивной терапии, её перевели", — пояснил он и добавил, что по прогнозам врачей Проклова пробудет в клинике ещё три–четыре недели.