Провальная политика сдерживания России, которой придерживается НАТО, является попыткой скрыть собственный страх. Такое мнение в публикации для издания Myśl Polska высказал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье под названием "Испуганный Запад".

По его словам, Североатлантический альянс разработал теорию об опасности России и настолько поверил в неё, что пытается спрятаться от возникших опасений с помощью самообмана.

"Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы её "сдерживаем", — объяснил профессор ход мыслей членов политического блока.

При этом, как считает Модзелевский, сами военнослужащие НАТО совершенно не хотят рисковать жизнью, выполняя долг, прописанный в пятой статье Вашингтонского договора. Кроме того, профессор уверен, что для воплощения в жизнь своих целей альянс хочет использовать Польшу, навязав ей якобы врождённую русофобию. По его оценке, Россия вольна предпринимать любые действия, а это значит, что политика сдерживания провалилась.

"Концепция оказалась провальной, поэтому они затаились, трясясь от ужаса, и выглядело это довольно жалко. Их "сдерживание" было просто блефом, опиравшимся на презрительное отношение к "невежественным кацапам", которые, как считалось, не способны дать реальную оценку военной мощи натовских войск", — констатирует аналитик.