Myśl Polska: Провальная политика сдерживания России скрывает страх НАТО перед Москвой
По мнению экспертов, далеко не все военнослужащие альянса хотят рисковать своей жизнью, выполняя долг.
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Провальная политика сдерживания России, которой придерживается НАТО, является попыткой скрыть собственный страх. Такое мнение в публикации для издания Myśl Polska высказал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье под названием "Испуганный Запад".
По его словам, Североатлантический альянс разработал теорию об опасности России и настолько поверил в неё, что пытается спрятаться от возникших опасений с помощью самообмана.
"Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы её "сдерживаем", — объяснил профессор ход мыслей членов политического блока.
При этом, как считает Модзелевский, сами военнослужащие НАТО совершенно не хотят рисковать жизнью, выполняя долг, прописанный в пятой статье Вашингтонского договора. Кроме того, профессор уверен, что для воплощения в жизнь своих целей альянс хочет использовать Польшу, навязав ей якобы врождённую русофобию. По его оценке, Россия вольна предпринимать любые действия, а это значит, что политика сдерживания провалилась.
"Концепция оказалась провальной, поэтому они затаились, трясясь от ужаса, и выглядело это довольно жалко. Их "сдерживание" было просто блефом, опиравшимся на презрительное отношение к "невежественным кацапам", которые, как считалось, не способны дать реальную оценку военной мощи натовских войск", — констатирует аналитик.
Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил, что Западу необходимо изменить отношение к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного противостояния.
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