Песков назвал вбросом публикацию NYT о планах США запретить ввоз смартфонов и ноутбуков в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает публикации о возможном запрете на ввоз в Россию американской техники "информационной артподготовкой" к новому раунду переговоров между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сообщил в беседе с журналистами во вторник.

"Мы видим, что, как мантру, наши американские оппоненты продолжают повторять угрозу о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации <…> о том, что это могут быть за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к такой категории своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", — рассуждает представитель Кремля.

Он добавил, что подобные вбросы не могут повлиять на позицию Россию на переговорах с представителями Штатов.