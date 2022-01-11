Песков назвал вбросом публикацию NYT о планах США запретить ввоз смартфонов и ноутбуков в Россию
В Кремле считают, что это была "информационная артподготовка" в преддверии переговоров в Женеве, которая не принесла результатов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает публикации о возможном запрете на ввоз в Россию американской техники "информационной артподготовкой" к новому раунду переговоров между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сообщил в беседе с журналистами во вторник.
"Мы видим, что, как мантру, наши американские оппоненты продолжают повторять угрозу о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации <…> о том, что это могут быть за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к такой категории своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", — рассуждает представитель Кремля.
Он добавил, что подобные вбросы не могут повлиять на позицию Россию на переговорах с представителями Штатов.
Напомним, что ранее The New York Times написала о разработке нового пакета санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Издание утверждало, что Вашингтон рассматривает вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, сделанной с применением американских технологий или ПО.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны".
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