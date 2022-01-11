Песков: Готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет

Готовности для нового разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после консультаций в Женеве пока нет, однако работа будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Общая картина пока не составлена. Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат. Поводов для оптимизма пока не так много", — отметил представитель Кремля.