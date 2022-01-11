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Песков: Готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет

По его словам, было бы наивно полагать, что один раунд переговоров в Женеве даст исчерпывающий результат.

11 января, 09:33

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Готовности для нового разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после консультаций в Женеве пока нет, однако работа будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Общая картина пока не составлена. Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат. Поводов для оптимизма пока не так много", — отметил представитель Кремля.

Песков: Путин и Байден пока не планируют созваниваться по итогам переговоров в Женеве

Песков: Путин и Байден пока не планируют созваниваться по итогам переговоров в Женеве

Напомним, накануне в Женеве прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, они продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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