С Большуновым и победительницей "Тур де Ски" Непряевой: Назван состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине
Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля. На них будет разыграно 109 комплектов наград.
Сергей Устюгов, Александр Большунов и Артём Мальцев (слева направо). Фото © ТАСС / imago images / Lehtikuva
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) в ходе заседания президиума организации утвердила состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.
Состав сборной России по лыжам на Олимпиаду в Пекине
- Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.
- Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.
Добавим, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей.
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