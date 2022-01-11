С Большуновым и победительницей "Тур де Ски" Непряевой: Назван состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля. На них будет разыграно 109 комплектов наград.