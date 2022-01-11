Песков — о переговорах России и США: Это не процесс ради процесса, здесь важен результат
По его словам, странам предстоит ещё несколько раундов, которые позволят Москве составить более чёткое понимание относительно взаимоотношений между государствами.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности — это не процесс ради процесса, в них важен результат.
"Пока существенного повода для оптимизма мы не видим, позитивная оценка была дана [замглавы МИД РФ Сергеем] Рябковым о том, как состоялись эти переговоры. Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат", — рассказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря, результатов минувших консультаций в Женеве пока нет, сторонам предстоит ещё несколько раундов, которые позволят уже составить более чёткое понимание относительно взаимоотношений России и США.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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