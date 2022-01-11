Песков — о переговорах России и США: Это не процесс ради процесса, здесь важен результат

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности — это не процесс ради процесса, в них важен результат.

"Пока существенного повода для оптимизма мы не видим, позитивная оценка была дана [замглавы МИД РФ Сергеем] Рябковым о том, как состоялись эти переговоры. Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат", — рассказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря, результатов минувших консультаций в Женеве пока нет, сторонам предстоит ещё несколько раундов, которые позволят уже составить более чёткое понимание относительно взаимоотношений России и США.