Политолог Савин объяснил слова Псаки о готовности США к "дезинформации" со стороны России

Политолог Леонид Савин прокомментировал в беседе с Лайфом заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США готовятся к возможному распространению Россией "дезинформации" об итогах состоявшихся в Женеве консультаций по гарантиям безопасности, отметив, что мировое сообщество посмеётся над этими словами представителя американского президента.

"Это довольно старый метод действий США и их властей. У них, например, была концепция превентивной обороны, они применяли силу против государств, которых только подозревали, что они могут нанести ущерб американским интересам. И таким образом они сейчас действуют в дипломатической и информационной сферах. Никто ничего не замышляет против них, но на основании какой-то своей логики они распространяют подобную информацию. Я думаю, что мировое сообщество посмеётся над этими словами представителя Белого дома", — сказал политолог.

По словам собеседника Лайфа, у других стран на фоне этого, вероятно, будет меньше доверия и желания вести какие-либо переговоры с американской стороной, но в любом случае они будут нужны. Эксперт также отметил, что в дальнейшем появится скепсис, однако американцы именно так и намерены сделать, чтобы загнать эти переговоры в тупик, поскольку они начались именно по нашей инициативе.