Политолог Савин объяснил слова Псаки о готовности США к "дезинформации" со стороны России
Собеседник Лайфа напомнил о концепции превентивной обороны, когда Вашингтон применял силу против стран, которых он подозревал в планах нанести ущерб американским интересам.
Флаги России и США © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL
Политолог Леонид Савин прокомментировал в беседе с Лайфом заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США готовятся к возможному распространению Россией "дезинформации" об итогах состоявшихся в Женеве консультаций по гарантиям безопасности, отметив, что мировое сообщество посмеётся над этими словами представителя американского президента.
"Это довольно старый метод действий США и их властей. У них, например, была концепция превентивной обороны, они применяли силу против государств, которых только подозревали, что они могут нанести ущерб американским интересам. И таким образом они сейчас действуют в дипломатической и информационной сферах. Никто ничего не замышляет против них, но на основании какой-то своей логики они распространяют подобную информацию. Я думаю, что мировое сообщество посмеётся над этими словами представителя Белого дома", — сказал политолог.
По словам собеседника Лайфа, у других стран на фоне этого, вероятно, будет меньше доверия и желания вести какие-либо переговоры с американской стороной, но в любом случае они будут нужны. Эксперт также отметил, что в дальнейшем появится скепсис, однако американцы именно так и намерены сделать, чтобы загнать эти переговоры в тупик, поскольку они начались именно по нашей инициативе.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
Комментариев: 0