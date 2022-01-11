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В Латвии задержали двух человек по подозрению в работе на военную разведку России

По информации латвийских спецслужб, они предоставляли секретные данные об оборонном секторе республики.

11 января, 08:01

Фото © Shutterstock

Спецслужбы Латвии в прошлом году задержали двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности.

По её информации, задержанные якобы встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ и предоставляли секретные данные об оборонном секторе республики. Оба подозреваемых арестованы. СГБ Латвии 30 декабря прошлого года передала в прокуратуру материалы с просьбой возбудить уголовное дело.

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А ранее в США арестовали бывшего контрактного работника Пентагона по подозрению в попытке шпионажа в пользу России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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