В Латвии задержали двух человек по подозрению в работе на военную разведку России
По информации латвийских спецслужб, они предоставляли секретные данные об оборонном секторе республики.
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Спецслужбы Латвии в прошлом году задержали двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности.
По её информации, задержанные якобы встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ и предоставляли секретные данные об оборонном секторе республики. Оба подозреваемых арестованы. СГБ Латвии 30 декабря прошлого года передала в прокуратуру материалы с просьбой возбудить уголовное дело.
А ранее в США арестовали бывшего контрактного работника Пентагона по подозрению в попытке шпионажа в пользу России.
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