В Латвии задержали двух человек по подозрению в работе на военную разведку России

Спецслужбы Латвии в прошлом году задержали двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности.

По её информации, задержанные якобы встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ и предоставляли секретные данные об оборонном секторе республики. Оба подозреваемых арестованы. СГБ Латвии 30 декабря прошлого года передала в прокуратуру материалы с просьбой возбудить уголовное дело.