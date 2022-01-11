Военный эксперт Шурыгин назвал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана своевременным

Вывод миротворческого контингента ОДКБ с территории Казахстана очень своевременен, поскольку они выполнили стоящие перед ними задачи и страна больше не нуждается в их помощи, сказал Лайфу военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Задачи решены, попытка государственного переворота сорвана, и ситуация взята под контроль. Местные силовики перетасованы, заговорщики арестованы, боевики-погромщики просто разбежались и прячутся. Мы неоднократно заявляли, что не собираемся задерживаться. Для нас было важно продемонстрировать казахскому народу готовность ему помочь, но никак не навязать своё силовое присутствие", — объяснил Шурыгин.

Он отметил, что миротворцы ОДКБ — это особенные люди, которые все последние 15 лет проходили учения по оказанию именно такой помощи. Благодаря выстроенным за это время системам связи между бойцами, налаженной коммуникации, общему оружию и пониманию задач войска работали стремительно и эффективно. Они действовали как единый механизм.