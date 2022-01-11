Военный эксперт Шурыгин назвал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана своевременным
По его мнению, страны-участницы показали народу готовность помочь, но никак не навязать своё силовое присутствие.
Российские миротворцы. Фото © Минобороны РФ
Вывод миротворческого контингента ОДКБ с территории Казахстана очень своевременен, поскольку они выполнили стоящие перед ними задачи и страна больше не нуждается в их помощи, сказал Лайфу военный эксперт Владислав Шурыгин.
"Задачи решены, попытка государственного переворота сорвана, и ситуация взята под контроль. Местные силовики перетасованы, заговорщики арестованы, боевики-погромщики просто разбежались и прячутся. Мы неоднократно заявляли, что не собираемся задерживаться. Для нас было важно продемонстрировать казахскому народу готовность ему помочь, но никак не навязать своё силовое присутствие", — объяснил Шурыгин.
Он отметил, что миротворцы ОДКБ — это особенные люди, которые все последние 15 лет проходили учения по оказанию именно такой помощи. Благодаря выстроенным за это время системам связи между бойцами, налаженной коммуникации, общему оружию и пониманию задач войска работали стремительно и эффективно. Они действовали как единый механизм.
"Если до этого его (механизм ОДКБ. — Прим. Лайфа) упрекали в том, что он не действовал во время предыдущих волнений, например в Киргизии, то сейчас ОДКБ показала себя чрезвычайно эффективной, сдала экзамен на зрелость. И теперь этот механизм становится из некоего виртуального абсолютно реальным. Более того, очень грозным и очень конкретным", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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