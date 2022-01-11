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Гарик Харламов рассказал, что находится в больнице под капельницей

Однако о причинах госпитализации шоумен предпочёл не распространяться.

11 января, 08:01
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/garikkharlamov/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">garikkharlamov</a></p>

© Instagram / garikkharlamov

Российский актёр и юморист Гарик Харламов попал в больницу. Юморист лежит под капельницей с высокой температурой, о которой он рассказал своим подписчикам в "Инстаграме".

"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо! Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так, всё, бред пошёл. Не болейте!" написал Харламов.

Артист решил не уточнять причин госпитализации. Коллеги по цеху, как и другие пользователи соцсети, уже пожелали комику скорейшего выздоровления.

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Ранее Лайф писал, что в Москве госпитализировали актрису Елену Проклову. По данным СМИ, у неё случился инсульт. Позже сама артистка подтвердила, что находится в больнице, но причину госпитализации не уточнила.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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