Песков: Решение о выводе миротворцев является прерогативой Казахстана

Решение о скором выводе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности является прерогативой Казахстана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", — отметил представитель Кремля.