Песков: Решение о выводе миротворцев является прерогативой Казахстана
Сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ начнётся через два дня.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Решение о скором выводе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности является прерогативой Казахстана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", — отметил представитель Кремля.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. 11 января президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся через два дня.
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