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Песков ответил на вопрос об опасности попытки госпереворота в Узбекистане

Представитель Кремля отметил, что это тема для общения между Минском и Ташкентом.

11 января, 09:15
<p><em style="font-style: italic;">Дмитрий Песков.</em> Фото © Kremlin</p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin

Москва не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне кризиса в Казахстане, об опасности которой ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко.

"Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах", — коротко ответил представитель Кремля.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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