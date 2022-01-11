Песков ответил на вопрос об опасности попытки госпереворота в Узбекистане
Представитель Кремля отметил, что это тема для общения между Минском и Ташкентом.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin
Москва не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне кризиса в Казахстане, об опасности которой ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко.
"Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах", — коротко ответил представитель Кремля.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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