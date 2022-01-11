Песков ответил на вопрос об опасности попытки госпереворота в Узбекистане

Москва не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне кризиса в Казахстане, об опасности которой ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко.