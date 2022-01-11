Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по Донбассу в "нормандском формате"
Незалежная уверена, что новый саммит будет "серьёзным толчком" в урегулировании ситуации на востоке страны.
Президент Украины Владимир Зеленский. © ТАСС / EPA / ANDRZEJ LANGE
Президент Украины заявил о готовности Киева договариваться о решении конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил на встрече с советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырёх стран", — сказал Зеленский.
В свою очередь глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подчеркнул, что Украина остаётся преданной политико-дипломатическому пути урегулирования ситуации. Стороны отметили необходимость соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, а также продолжения переговоров по обмену пленными. Кроме того, Украина заявила, что новый саммит "нормандской четвёрки" дал бы "серьёзный толчок" для решения проблемы за востоке страны.
Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Киев планирует новую военную операцию против Донбасса.
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