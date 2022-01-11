IT-эксперт Четвертнев предупредил об опасности видеопоздравлений в мессенджерах
По его словам, к началу января у аферистов набралась большая база заражённых устройств, благодаря которым они смогут атаковать счета жертв.
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Мошенники во время новогодних праздников рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками и теперь, получив базу заражённых устройств, атакуют счета граждан, рассказал технический директор группы компаний Angara Илья Четвертнев, оказывающей услуги в сфере медиабезопасности.
"В период новогодних праздников мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами", — пояснил специалист по информационной безопасности в беседе с РИА "Новости".
По словам эксперта по кибербезопасности, в этих SMS-сообщениях может также содержаться информация о попытках входа в аккаунт на том или ином сайте или в приложении. Важно отметить, что это не информационная атака с целью запутать жертву, — в этот момент на данных сервисах действительно осуществляются попытки входа в его личный кабинет. Он добавил, что к началу января у мошенников набралась большая база уже заражённых устройств, благодаря которым они смогут начать атаковать счета жертв. Так, сотрудники компании уже зафиксировали всплеск мошеннической активности.
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"Мы полагаем, что мошенники выбрали для массовых атак первые рабочие дни после праздников, поскольку люди ещё неполноценно вернули себе концентрацию и критический взгляд после долгого периода отдыха и расслабления", — рассказал Четвертнев и в заключение порекомендовал устанавливать на смартфон антивирусное ПО и регулярно обновлять все приложения.
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