IT-эксперт Четвертнев предупредил об опасности видеопоздравлений в мессенджерах

Мошенники во время новогодних праздников рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками и теперь, получив базу заражённых устройств, атакуют счета граждан, рассказал технический директор группы компаний Angara Илья Четвертнев, оказывающей услуги в сфере медиабезопасности.

"В период новогодних праздников мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами", — пояснил специалист по информационной безопасности в беседе с РИА "Новости".

По словам эксперта по кибербезопасности, в этих SMS-сообщениях может также содержаться информация о попытках входа в аккаунт на том или ином сайте или в приложении. Важно отметить, что это не информационная атака с целью запутать жертву, — в этот момент на данных сервисах действительно осуществляются попытки входа в его личный кабинет. Он добавил, что к началу января у мошенников набралась большая база уже заражённых устройств, благодаря которым они смогут начать атаковать счета жертв. Так, сотрудники компании уже зафиксировали всплеск мошеннической активности.

"Мы полагаем, что мошенники выбрали для массовых атак первые рабочие дни после праздников, поскольку люди ещё неполноценно вернули себе концентрацию и критический взгляд после долгого периода отдыха и расслабления", — рассказал Четвертнев и в заключение порекомендовал устанавливать на смартфон антивирусное ПО и регулярно обновлять все приложения.