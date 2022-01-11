Матчи нижегородского "Торпедо" с "Барысом" и "Куньлунем" отменены из-за коронавируса

КХЛ приняла решение об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием нижегородского "Торпедо" из-за коронавируса в команде. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Положительные тесты на ковид сдали 11 хоккеистов и два представителя автозаводцев. В результате были отменены встречи против "Барыса" и "Куньлуня".