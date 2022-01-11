Матчи нижегородского "Торпедо" с "Барысом" и "Куньлунем" отменены из-за коронавируса
Ранее в лиге не состоялись встречи с участием ЦСКА, "Динамо" из Риги, "Автомобилиста" и "Салавата Юлаева".
Фото © VK / ХК "Торпедо"
КХЛ приняла решение об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием нижегородского "Торпедо" из-за коронавируса в команде. Об этом информирует пресс-служба лиги.
Положительные тесты на ковид сдали 11 хоккеистов и два представителя автозаводцев. В результате были отменены встречи против "Барыса" и "Куньлуня".
Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила два матча "Автомобилиста" из Екатеринбурга, московского ЦСКА, рижского "Динамо" и игры "Салавата Юлаева" из-за вспышек коронавируса в командах. При этом лига не собирается приостанавливать регулярный чемпионат и будет отправлять на карантин отдельные команды, в которых выявят случаи коронавируса.
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