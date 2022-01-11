Шойгу: Миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки. Об этом заявил на селекторном совещании во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Выполнение задач коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан", — проинформировал он.

По словам министра, в настоящее время миротворцы "выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".