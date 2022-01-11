Шойгу: Миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки
Как рассказали в Минобороны, сейчас иностранный контингент на территории республики выполняет задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов.
Министр обороны Сергей Шойгу © Kremlin.ru
Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки. Об этом заявил на селекторном совещании во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"Выполнение задач коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан", — проинформировал он.
По словам министра, в настоящее время миротворцы "выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
Ранее, в понедельник, президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня. По его словам, операция по выводу войск займёт не более десяти дней.
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