Песков надеется, что задача по индексации пенсий не ниже инфляции скоро будет решена

В Кремле рассчитывают, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена. Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Позиция Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остаётся в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно", — отметил он.

Напомним, что в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. Глава государства напомнил, что говорил об этом на съезде партии "Единая Россия", и заметил, что с 2019 года власти строго выдерживали это правило.