В Приморье тигрица "с семью лапами" попала в фотоловушку нацпарка

Необычный тигр с четырьмя большими и тремя маленькими лапами был замечен в Приморском крае. Фото разместил в Instagram национальный парк "Земля леопарда". Пользователи тут же поспешили шутливо заметить в комментариях, что вот и результаты плохой экологии. Однако "семилапое" животное оказалось не более чем визуальным обманом.

"Конечно, на самом деле это мама и котёнок — ему всего около двух месяцев. Детёныши амурского тигра в таком возрасте крайне редко фиксируются камерами — из-за осторожности матерей", — пояснили в нацпарке.

Детёныш очень близко держится к матери, отсюда и иллюзия. В нацпарке напомнили, что сейчас у них проживает 41 тигр. Среди всех заповедников и нацпарков в России это наибольший показатель. А фотоловушек на данной приморской территории насчитывается порядка 450, что позволяет очень детально изучать жизнь и поведение диких зверей.