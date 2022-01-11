Попавшая в реанимацию Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта"

У актрисы Елены Прокловой, которая попала в реанимацию с инсультом, сохранились двигательные и умственные функции, поэтому она сможет вернуться к работе уже в конце февраля. Об этом прямо из больничной палаты сообщила сама артистка.

Проклова рассказала, что сейчас она чувствует себя хорошо. У неё был самый "лучший вариант инсульта", в результате которого повредился только мозжечок, то есть вестибулярный аппарат, но он скоро восстановится.

"Меня всё время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!" — сказала она в беседе с изданием "Газета.ru".