Попавшая в реанимацию Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта"
Она попыталась успокоить поклонников, пообещав быть в полном здравии уже к концу февраля.
Фото © Instagram / elproklova
У актрисы Елены Прокловой, которая попала в реанимацию с инсультом, сохранились двигательные и умственные функции, поэтому она сможет вернуться к работе уже в конце февраля. Об этом прямо из больничной палаты сообщила сама артистка.
Проклова рассказала, что сейчас она чувствует себя хорошо. У неё был самый "лучший вариант инсульта", в результате которого повредился только мозжечок, то есть вестибулярный аппарат, но он скоро восстановится.
"Меня всё время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!" — сказала она в беседе с изданием "Газета.ru".
Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. По их данным, Проклова поступила к медикам с головокружением и высоким давлением. Позже сама артистка подтвердила, что попала в реанимацию, однако свой диагноз раскрывать не стала.
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