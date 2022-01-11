Песков заявил об отсутствии дедлайнов в переговорах с США по гарантиям безопасности
Однако пресс-секретарь отметил, что Россию не устроит бесконечное затягивание этого процесса.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Никаких временных ограничений в переговорах с Вашингтоном по поводу гарантий безопасности нет, но бесконечными они быть не могут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Каких-то чётких дедлайнов здесь нет, их, конечно, никто не ставит. Есть только позиция России о том, что нас абсолютно не устроит бесконечное затягивание этого процесса", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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