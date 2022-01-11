В Алма-Ату прибыли дополнительные самолёты Минобороны для вывоза россиян

В Алма-Ату прибыли дополнительные самолёты Минобороны РФ для вывоза россиян в связи с кризисом в стране. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ со ссылкой на российское генконсульство в Алма-Ате.