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В Алма-Ату прибыли дополнительные самолёты Минобороны для вывоза россиян

В связи с этим регистрация на эвакуационные рейсы в международном аэропорту города возобновилась.

11 января, 09:36
<p><em style="font-style: italic;">Самолёт эвакуационного рейса из Казахстана в Россию</em>. Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Самолёт эвакуационного рейса из Казахстана в Россию. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

В Алма-Ату прибыли дополнительные самолёты Минобороны РФ для вывоза россиян в связи с кризисом в стране. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ со ссылкой на российское генконсульство в Алма-Ате.

"В связи с прибытием дополнительных военно-транспортных самолётов Минобороны 11 января возобновляется вывоз российских граждан. Регистрация на рейсы в международном аэропорту Алма-Аты продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

МИД РФ получил от россиян несколько сотен запросов о вывозе из Казахстана

МИД РФ получил от россиян несколько сотен запросов о вывозе из Казахстана

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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