"Шок-контент": Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах, но футболисты ему этого не простили
На снимок откликнулись нападающий Роман Павлюченко, экс-игрок "Локомотива" Владислав Игнатьев и известный в прошлом форвард "Динамо" Андрей Воронин.
Фото © Instagram / eshchenko.andrey
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился в "Инстаграме" достаточно откровенным снимком, на котором он находится в одних лишь стрингах.
"Водные процедуры", — подписал фотографию Ещенко.
В комментариях на фотографию отреагировали известные российские футболисты, в числе которых был и экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко.
"Старый, тебя-то куда понесло?" — задался вопросом Павлюченко.
"Шок-контент", — написал экс-футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев.
Добавим, что Андрей Ещенко перешёл в "Спартак" в 2016 году. В составе красно-белых он провёл 109 матчей, в которых забил один мяч.
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