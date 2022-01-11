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"Шок-контент": Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах, но футболисты ему этого не простили

На снимок откликнулись нападающий Роман Павлюченко, экс-игрок "Локомотива" Владислав Игнатьев и известный в прошлом форвард "Динамо" Андрей Воронин.

11 января, 09:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYlEfGUoEZ-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eshchenko.andrey</a></p>

Фото © Instagram / eshchenko.andrey

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился в "Инстаграме" достаточно откровенным снимком, на котором он находится в одних лишь стрингах.

"Водные процедуры", — подписал фотографию Ещенко.

В комментариях на фотографию отреагировали известные российские футболисты, в числе которых был и экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко.

"Старый, тебя-то куда понесло?" — задался вопросом Павлюченко.

"Шок-контент", — написал экс-футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев.

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Добавим, что Андрей Ещенко перешёл в "Спартак" в 2016 году. В составе красно-белых он провёл 109 матчей, в которых забил один мяч.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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