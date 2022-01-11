Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился в "Инстаграме" достаточно откровенным снимком, на котором он находится в одних лишь стрингах.

"Водные процедуры", — подписал фотографию Ещенко.

В комментариях на фотографию отреагировали известные российские футболисты, в числе которых был и экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко.

"Старый, тебя-то куда понесло?" — задался вопросом Павлюченко.

"Шок-контент", — написал экс-футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев.