Травматолог Вдовин объяснил, как избежать переломов и ушибов при падении на льду

Если зимой поскользнулся и падение неизбежно, то остаться без серьёзных травм поможет правильная группировка. Падать лучше на бок и по возможности не вытягивать руки, советует травматолог-ортопед Алексей Вдовин. А вот падение на спину чревато опасными для здоровья последствиями.

Особенно нелегко в зимние месяцы пожилым людям. Им лучше использовать для передвижения трость, порекомендовал Вдовин. К тому же следует внимательнее относиться к выбору обуви. Она обязательно должна быть не только удобной, но и с глубоким протектором.

"Сейчас есть специальные ледоступы с шипами, которые надеваются на обувь, хороший способ обезопасить себя от падения", — уточнил травматолог в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Также врач посоветовал не затягивать с походом в травмпункт, если почувствовали боль после падения. Иначе ситуация может усугубиться — и уйдёт больше времени на лечение. И, конечно, не следует игнорировать прогнозы погоды, "каток" на тротуарах и дорогах прогнозируется синоптиками, а предупреждён — значит вооружён.