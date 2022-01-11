Бутина призвала Комиссию ГД по этике проверить слова депутата от КПРФ Арефьева о ковиде

Она обратила внимание на то, что, несмотря на такие заявления, парламентарий всё-таки позаботился о себе и сделал прививку.

Думская Комиссия по этике должна проверить высказывания депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева, который заявил, что якобы смертность от ковида не такая высокая и больницы не должны перепрофилировать отделения под лечение таких пациентов. Об этом Лайфу заявила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

"Он не только представляет себя в личном качестве — раз, государственную власть — два. И представляет определённую территорию, регион. Это три. Поэтому я полагаю, что подобные вещи и высказывания себе представитель власти допускать не должен. Если прецедент есть, то этим должна заниматься, конечно же, Комиссия по этике", — считает она.

Бутина также прокомментировала ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Арефьев, несмотря на своё скептическое отношение к ковиду и вакцине, всё-таки позаботился о здоровье и сделал прививку. По словам общественницы, депутат ведёт политику двойных стандартов, что недопустимо для члена Госдумы.

"Это вопиющая и очень некрасивая позиция двойных стандартов. Я очень надеюсь, что люди одумаются и будут вести себя, как подобает достойным членам общества, и всё-таки призовут людей прививаться. И в таких серьёзных вопросах, как преодоление пандемии коронавируса, полагаться на экспертизу людей, которые в этом разбираются", — заключила Бутина.